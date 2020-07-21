Неизвестный со взрывчаткой захватил пассажирский автобус в Луцке на западе Украины. По предварительным данным, в салоне находятся около 20 человек. Требования злоумышленника пока неизвестны. В местной полиции говорят, что у преступника есть при себе оружие. Территория центра города, где произошло ЧП, перекрыта