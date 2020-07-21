Неизвестный со взрывчаткой захватил пассажирский автобус в Луцке на западе Украины. По предварительным данным, в салоне находятся около 20 человек. Требования злоумышленника пока неизвестны. В местной полиции говорят, что у преступника есть при себе оружие. Территория центра города, где произошло ЧП, перекрыта
2020-07-21T11:03:43+03:00
2020-07-21T11:03:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:03, 21 июля 2020
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