В России второй день подряд зафиксировали менее 6 тысяч новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба, заразились 5842 человека. Общее число заболевших превысило 780 тысяч.

При этом резко выросло число умерших за сутки — 153 против 85 накануне. Всего от коронавируса в нашей стране скончались более 12 с половиной тысяч человек.