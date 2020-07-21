Мэр Хабаровска Сергей Кравчук призвал горожан прекратить акции в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала

Об этом он рассказал после встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Михаилом Дегтяревым. Кравчук подчеркивает, что ситуация с коронавирусом в регионе ухудшается и подобные мероприятия совершенно не нужны.

Дегтярев сегодня прибыл в город, где начал знакомиться с ситуацией в регионе. О назначении депутата Госдумы от ЛДПР президент Владимир путин объявил накануне.

Координатор штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексей Ворсин считает. что у нового регионального руководителя нет опыта для управления краем.

Ворсин не сомневается, что это назначение лишь активизирует протесты в регионе.