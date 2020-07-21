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Эксклюзив Эха 11:02, 21 июля 2020

Глава РУСАДА заявил, что не собирается добровольно покидать пост главы агентства

Глава РУСАДА Юрий Ганус заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что не собирается добровольно покидать пост главы агентства. Так Ганус прокомментировал попытки обвинить его в нарушениях финансовой деятельности агентства и возможного отстранения от должности.
Обсуждая возможные сценарии развития ситуации, когда отчет аудита, «заказанный ОКР», направленный, по мнению Ю.Гануса, на его отстранение от должности, отметил, что от него «добиваются добровольного ухода с поста».
«Я понял, чтобы все прошло бесконфликтно, я сам должен оставить этот пост. Но я его покидать не буду. Я пришел на этот пост не гламурить, а это борьба за чистый спорт, и понимаю все сценарии, которые могут развиваться. Поэтому я постоянно провожу анализы собственной крови и держу эти результаты в закрытом месте. Я не дам возможности незаконно перезагрузить РУСАДА», — сказал Ю.Ганус.
По его мнению, это попытка перезагрузить РУСАДА. «Они хотят меня выдавить, хотят перезагрузить РУСАДА, им не нравится эта организация, как она есть сейчас. Мы слишком принципиальны, мы работаем в соответствии со стандартами. Мы не пытаемся быть псевдолояльными. Мы бьемся за чистый спорт в стране, чтобы обеспечить чистые соревнования», — подчеркнул он.
По словам главы агентства, проведенная проверка аудита не доказывает причастность его к якобы каким-то финансовым растратам.
«Аудитор сообщил, что договоры имеют коррупционную направленность. У нас был годовой аудит – 2018-2019. Где было указано, что наша отчетность соответствует полностью ПБУ. Но меня удивило в этом отчете то, что аудитор стал оценивать антидопинговую деятельность, результаты расследований», — отметил он.
Судя по всему, по словам Ю.Гануса, проверяющим «не нужно было выяснять реальное положение дел», так как они не запрашивали все полностью документы для выяснения каких-то вопросов.
«Мы проанализировали, почему сложилась такая обстановка. Судя по всему, им (аудиту) не нужно было реальное положение дел. Потому что они запросили документы, исходя из их запросов, было непонятно, какую цель они хотели достичь, чтобы получить объективную информацию. Они не запросили всю информацию. У нас на все есть документы. И они их не запросили. Почему? Я обращаюсь ко всем аудиторам. У нас все документы есть», — подчеркнул Ю.Ганус.



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