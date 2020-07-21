Чиновник Федеральной антимонопольной службы пожаловался в ЕСПЧ на полицейское насилие. Зам.главы отдела Максим Тимофеев рассказал в жалобе, что в прошлом году полицейские сломали ему ногу. Его задержали по обвинению в избиении собственной матери. Он вины не признает. Почти полгода Тимофеев провел под стражей, после чего меру пресечения ему смягчили. Уголовное дело об избиении самого Тимофеева так и не возбудили, — пишет издание РБК. В полиции этот инцидент не комментировали.
2020-07-21T10:33:55+03:00
2020-07-21T10:33:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 21 июля 2020
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