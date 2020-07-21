Жалоба на результаты голосования по поправкам к Конституции поступила в Верховный суд России

Результаты голосования хочет обжаловать член московской Хельсинкской группы Роман Киселев. Он просит суд признать незаконным и недействительным постановление Центральной избирательной комиссии, которая утверждала итоги прошедший кампании.

Истец считает, что организаторы голосования нарушили закон об основных гарантиях избирательного права. Кроме того, они не проинформировали должным образом о сути поправок, а сам ЦИК агитировал голосовать за изменения в Конституции, — считает Киселев.