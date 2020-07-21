Депутаты британского парламента считают, что Россия вмешивалась в референдум о независимости Шотландии в 2014 году. Авторы доклада, который подготовил парламентский Комитет по деятельности служб разведки и безопасности, ссылаются на некий заслуживающий доверия комментарий из открытых источников, — пишет британская газета The Daily Telegraph. Сам доклад, как сообщается, будет опубликован через два часа.

В том же документе говорится, что парламентарии не нашли свидетельств вмешательства России в голосование о выходе Королевства из Евросоюза, которое проходило в 2016 году.