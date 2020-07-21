Новый Хабаровский губернатор начал знакомство с регионом с вопросов об эпидемиологической ситуации

Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев был назначен сюда вместо арестованного Сергея Фургала накануне указом президента Владимира Путина.

Главный редактор Независимой газеты Константин Ремчуков считает, что такое назначение не удовлетворит местных жителей — и Дегтярев и Кремль. По словам Ремчукова, должны будут объяснитъ, почему место избранного губернатора занял назначенец

Молодое российское общество, предполагает Константин Ремчуков, уже не готово принимать старую модель вертикали власти.

В самом Хабаровске, а также в ряд населенных пунктов края и соседних регионах больше недели проходят акции протеста в поддержку арестованного Сергея Фургала. На две из них — 11 и 17 июля — выходили десятки тысяч хабаровчан.