Обвиняемая по делу «Нового величия» подала иск с требованием выплаты компенсации за незаконное содержание в СИЗО

Обвиняемая по делу «Нового величия» Анна Павликова подала иск к российскому государству и требует выплатить компенсацию за незаконное содержание в СИЗО. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Павликовой Ольга Карлова, сказав, что незаконность ареста была признана Московским городским, а также Верховным судами России, и размер морального вреда оценили в 5 млн. руб.

«Анна Павликова подала исковое заявление к Министерству финансов РФ о взыскании морального вреда за незаконное заключение под стражу и пребывание под стражей в течение 5 месяцев. Верховный суд РФ также как и Мосгорсуд признали данную меру пресечения в отношении Ани незаконной, поэтому мы сейчас будем судиться в отношении суммы», — сообщила она.

Оценили моральный вред причиненный страданиями, по словам О.Карловой, в 5 млн руб. «Обосновывается это тем, что она была несовершеннолетней. Во-вторых, у нее были очень серьезные хронические заболевания, которые усугубились, и добавился ряд новых болезней. Здесь также учитываются страдания семьи, которая пребывала в огромном стрессе в течение 5 месяцев», — рассказала адвокат.

Сегодня в Люблинском районном суде по делу «Нового величия» защита начнет выступать в прениях, добавила Карлова.

«Сегодня защита начнет выступать в прениях, надеюсь, что хотя половина защитников выступит сегодня. А в следующем заседании мы закончим выступления, и ребята перейдут к последнему слову», — отметила О.Карлова.

По делу «Нового величия» прокуратура просит для обвиняемых до семи с половиной лет лишения свободы.