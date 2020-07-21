Бывший зам Александра Бастрыкина может стать фигурантом уголовного дела о коррупции. Речь идет об экс-начальнике Главного военного следственного управления Александре Сорочкине, — пишет газета «Коммерсантъ».

Сейчас в отношении Сорочкина идет доследственная проверка, которую инициировал Глава СКР Александр Бастрыкин. В апреле Сорочкин, который по возрасту мог еще работать, ушел в отставку по собственному желанию. Указ был подписан Президентом России, Возможные факты коррупции – часть другого уголовного дела главным фигурантом которого стал начальник ЦСКА Михаил Барышев. Он возглавлял подготовку ко Всемирным военным Играм в Сочи в 2017 году, которая финансировалась исключительно из внебюджетных источников. По словам зашиты Барышева, он вынужден был оказывать генералитету различные услуги, чтобы те покрывали его финансовые нарушения. В частности, Барышев через своего помощника оплачивал занятия фитнессом дочери Сорочкина и потратил на это около 800 тысяч рублей. Мария Сорочкина, по ее словам, не могла и представить, что это может считаться коррупцией, а ее отец оговорит, что это личное дело дочери и Барышева, к которому он отношения не имеет.

Если дело против Сорочкина все-таки будет возбуждено, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.