Новый руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярев приступает сегодня к работе в регионе

Его уже представили краевому правительству. Сам Дегтярев после прилета в Хабаровск этим утром, заверил жителей региона, что питает к ним только теплые чувства. Кроме того, Дегтярев сказал, что президент Владимир Путин ждет от него отчет по работе уже через месяц.

Тем временем местные политики из разных партий формируют наказы исполняющему обязанности губернатора.

Эксперты скептически оценивали кадровый выбор Кремля в Хабаровске, даже несмотря на то, что Дегтярев, как и арестованный губернатор Сергей Фургал, состоит в партии ЛДПР. Уже два члена партии, один депутат краевой думы и другой, городской, объявили, что выходят из рядов ЛДПР в знак несогласия с назначением Дегтярева.