Штаб Навального в Хабаровске: Назначение Дегтярева спровоцирует местных жителей к более активным протестам

Назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края спровоцирует к более активным протестам местных жителей. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» координатор штаба Алексея Навального в Хабаровском крае Алексей Ворсин.

«И назначение Дегтярева подольет масла в огонь, и еще больше людей обозлиться и будут выходить на улицы. Я подозреваю, что людей обозлит назначение Дегтярева, и людей будет на улице не меньше, чем в прошлую субботу», — сказал он.

По мнению А.Ворсина, фигура М.Дегтярева – это компромисс компромисс для Кремля, а не для хабаровчан, и у этого назначенца нет опыта для управления Хабаровским краем. Координатор назвал Дегтярева «куклой».

«Ощущение, что Жириновскому пошли на уступки. Получается, что Путин договаривается с Жириновским как с политическим субъектом, а хабаровчане, край – это не субъект. Федеральный центр абсолютно пытается игнорировать людей. Я считаю Дегтярева куклой. Человек, который ничего не решает. И если изучить его карьеру – это ЛДПРовский аппаратчик, у него нет политического опыта, нет управленческого опыта. Человек должен знать регион, его специфику и понимать людей. Я сомневаюсь, что Дегтярев неделю назад смог бы показать на карте Хабаровский край. Он не представляет себе, что здесь происходит», — подчеркнул он.