Американский предприниматель Илон Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты по версии журнала Форб

Американский предприниматель Илон Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты по версии журнала Форбс. Еще в середине марта он был лишь на 31-м месте, однако за несколько месяцев его состояние выросло почти втрое и превысило 74 миллиарда долларов. Во многом благодаря росту цен на акции его компании по производству электромобилей Тесла.

Впереди него в списке оказались глава компании Фейсбук Марк Цукерберг, основатель компании Майкрософт Билл Гейтс, руководитель магазина Amazon Джефф Безос и генеральный директор французского концерна Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.