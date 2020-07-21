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09:33, 21 июля 2020

Паводок разрушил четыре моста и три жилых дома в уральском городе Нижние Сарги

В то же время вода уже ушла с затопленной территории – говорят в управлении МЧС по Свердловской области. Всего в пострадавшей зоне оказались, по уточненным данным, более 60 домов, где проживают около 200 человек. Большинство из них успели самостоятельно покинуть зону наводнения, несколько человек эвакуировали. На территории города объявлен режим ЧС.



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