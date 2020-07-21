Нефть незначительно дорожает на бирже, стоимость барреля Brent превысила 43 доллара. Как передает агентство Интерфакс, на это повлияли новости о положительных результатах испытаний вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате, который разрабатывают в Оксфордском университете.

Накануне о положительных испытаниях отечественной вакцины рассказали в Министерстве обороны России. Первый зам.главы ведомства Руслан Цаликов отметил в интервью газете Аргументы и факты, что можно говорить о готовности такого препарата.