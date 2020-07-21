Обвиняемая по делу «Нового величия» Анна Павликова подала иск к российскому государству. Она требует выплатить 5 миллионов рублей в качестве компенсации за незаконное содержание в СИЗО. Адвокат Павликовой Ольга Карлова сказала агентству ТАСС, что незаконность ареста была признана Московским городским, а также Верховным судами России.

По делу «Нового величия» прокуратура просит для обвиняемых до 7 с половиной лет лишения свободы. Сегодня в Люблинском районном суде в ходе прения сторон должна выступить сторона защиты.