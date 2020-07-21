Новый руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярев был представлен региональному правительству

Этим утром он прибыл в город после того, как накануне президент Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности и губернатора.

Между тем, сразу два однопартийца Дегтярева, депутат краевой думы Петр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян объявили о выходе из ЛДПР в знак несогласия с таким кадровым решением. Каян, в частности сказал, что он остается сторонником прежнего губернатора, также члена ЛДПР Сергея Фургала.

Утром стало известно о переносе первой пресс-конференции Дегтярева в качестве регионального руководителя. В администрации края сказали, что это связано с ситуацией вокруг короанвируса.