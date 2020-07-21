Похороны одного из организаторов блока «Демократической России» Владимира Комчатова состоятся сегодня в Москве

Похороны скончавшегося одного из организаторов блока «Демократической России» Владимира Комчатова состоятся 21 июля в Москве. Свои слова соболезнования высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель Московского отделения «Партия народной свободы» Михаил Шнейдер.

«Мы познакомились с Владимиром Комчатовым 31 год назад, которого представили мне как одну из главных фигур в команде Ельцина. И он быстро стал лидером демократического движения через год. Он всегда был правильным человеком, без изъяна. Всегда готов был прийти на помощь. Он обладал огромным организаторским талантом. Фактически это был контакт между нами разночинцами из ДемРоссии и командой Ельцина. Светлая ему память», — сказал он.

Владимир Комчатов будет похоронен на Ваганьковском кладбище. Церемония начнется в 13.00.