Министерство обороны России утверждает, что уже готова первая отечественная вакцина от коронавируса. Ведомство принимало участие в ее испытаниях.

Работа по созданию вакцины проходила на базе 48 центрального научно-исследовательского института войск радиационной, химической и бактериологической защиты. Гражданские организации представляли научный центр имени Гамалеи и Госпиталь Бурденко. Об этом изданию Аргументы и Факты рассказал первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. По его словам, у всех добровольцев, которые испытали препарат на себе, был зафиксирован высокий уровень антител, что позволило рапортовать о том, что вакцина готова. Среди участников эксперимента, был и глава фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Накануне издание Блумберг сообщило, что представители российской бизнес-элиты и чиновники получили экспериментальную вакцину уже в апреле,. Всего в программе приняли участие более 100 человек, но афишировать это было нельзя, чтобы избежать наплыва желающих обезопасить себя.

Министерство здравоохранения сообщения о доступе элиты к экспериментальной вакцине отрицало. Как сообщается, массовое производство препарата может начаться уже в следующем месяце.