На саммите глав Евросоюза достигнуто соглашение о финансировании фонда восстановления экономики, пострадавшей от последствий коронавируса. Представители ЕС пришли к компромиссному решению по плану бюджета на предстоящие 7 лет.

В ходже чрезвычайного саммита в Брюсселе, который завершился лишь этим утром и стал одним из самых длительных в истории таких встреч, 27 стран ЕС пришли к консенсусу о размерах финансовых восстановительного фонда. Его общая сумма составит 750 миллиардов евро. Их Еврокомиссия должна занять на финансовых рынках, а погасить задолженность до 2058 года. «Это были безусловно тяжелые переговоры, которые завершились сильной и хорошей сделкой», — заявил по итогам встречи глава Евросовета Шарль Мишель. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал найденный компромисс «историческим». Впервые государства старого света условились размещать долговые обязательства ЕС для финансирования восстановления экономики после пандемии – займы и субсидии будут общими, а решающим критерием распределения средств созданного фонда станет соблюдение государствами участниками-соглашения принципов верховенства закона и демократии.

В ходе завершившихся переговоров камнем преткновения оставался вопрос о контроле над распределением субсидий. Страны разделились на те, что выступали за более мягкие условия контроля за расходованием денег, и те, что выступали за жесткий надзор за финансовыми тратами.