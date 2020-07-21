Сразу два хабаровских депутата от ЛДПР объявили о выходе из партии

Это произошло после того, как президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора члена ЛДПР Михаила Дегтярева. О несогласии с таким кадровым решением сказал член Хабаровской краевой думы Петр Емельянов. Его коллега по партии из городской думы Александр Каян подчеркнул, что остается сторонником прежнего главы региона Сергея Фургала.

Тем временем назначенный руководителем края Михаил Дегтярев сегодня рано утром прибыл в регион. Он рассказал журналистам о том, какие проблемы края он считает основными.

Между тем, как передает из Хабаровска корреспондент «Эха», пресс-конференция с новым руководителем региона была отменена.