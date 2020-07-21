Z Архив новостей новости
5 8 6 608
08:38, 21 июля 2020

Министерство обороны России объявило о готовности первой отечественной вакцины от коронавируса

Как сказал первый зам.главы ведомства Руслан Цаликов газете Аргументы и факты, сделаны окончательные оценки результатов испытаний. Над препаратом работали как специалисты министерства, так и сотрудники Центра эпидемиологии имени Гамалеи.
Добровольцы, которые участвовали в испытаниях, по словам Цаликова, чувствовали себя нормально.
Накануне американское агентство Bloomberg написало, что представители российской элиты могли получить инъекции экспериментальной вакцины еще в апреле. В Министерстве здравоохранения это отрицали.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Алексей Нарышкин корреспондент «Эхо Москвы»

«Ваши предки — неандертальцы» Почему же такое отвратительное поведение в эфире? Откуда эти манеры? Решился копнуть очень глубоко. Искать проблемы на генетическом уровне…

5 97 6 34886 14.07
Блоги

Олег Дорман кинорежиссер

Без вариантов Если есть урок, который такая страна являет миру, то он в этом: обвинение никогда, никогда и нигде не должно быть приговором. Презумпция невиновности — основа не только правосудия…

5 60 6 27032 14.07
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Донбасс: война продолжается Смена политики России — единственный реалистичный путь к миру, в котором не будут сбивать гражданские самолеты, не будут гибнуть люди…

5 84 6 14339 17.07
Блоги

Спасем сад вместе! Культурная программа «Аптекарского огорода» на грани краха — сад остался без каких-либо средств на проведение ежегодного осеннего фестиваля цветов с выставкой хризантем…

5 49 6 8410 19.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Они никому не нужны, им просто хочется жрать Лучший способ привлечь к себе внимание — это всевозможные провокации. Пошли угрозы не только мне, с заведением уголовных дел на Украине, но и российским журналистам, которые просто выполняют свою работу…

5 243 6 41869 20.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Голосуй, не голосуй — всё равно выходит Путин Ситуация действительно хреновая и мне самому многое не нравится, но я против революций и майданов, я не хочу жить в эпоху перемен, я не хочу, чтобы страна трещала по швам и развалилась. А вы хотите?..

5 222 6 39724 15.07
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!..

5 112 6 21180 20.07
Блоги

+ Акция в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске Акция в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске Люди требуют освободить губернатора края из московского СИЗО «Лефортово»...

5 264 6 50329 18.07
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

В России никакая социология не может быть объективной Он отлично понимает, что всякая власть устроена здесь так, чтобы его угнетать, и даже если эту власть доверить ему самому – как и получилось вроде бы в семнадцатом, – он будет угнетать сам себя, а потом опять свалит на инородцев…

5 27 6 5391 06:42
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Когда Гагарин в далеком прошлом А что же Россия? Каких успехов добились путинские власти в космосе за прошедшие двадцать лет? Каких технологических прорывов в космосе достигли? Они вообще есть?..

5 265 6 55545 20.07
Блоги

Павел Лобков: Меня обвинили в домогательствах. Что я могу сказать?.. Я не заметил, что пришла новая этика с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности. Я продолжал рискованно шутить на эти темы, да, обнимал своих коллег, делал им сомнительные комплименты…

5 172 6 91154 14.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Что делать в Хабаровске Пусть люди выберут своего кандидата, а Кремль учится работать с тем, кто будет избран. Все равно инструментов влияния и контроля достаточно…

5 28 6 6757 17.07
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Московский коммунизм-1980 и смерть Высоцкого Как будто люди пережили момент счастья, личного и общего одновременно, сближающий их и теперь. В 2020-м ничего не изменилось. Мне всегда было непонятно такое восприятие Олимпиады 80-го. Оно явно неслучайно, но чем вызвано?..

5 110 6 27194 20.07
Интервью Интервью

Полад Бюльбюль оглы гость: Полад Бюльбюль оглы чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России

Есть страна-агрессор, которая захватила 20% территории Азербайджана. И есть жертва этой агрессии, то есть Азербайджан. Я сейчас говорю не о проблеме Нагорного Карабаха…

5 41 6 26172 14.07
#слушать 23:52 8читать ;смотреть $скачать 21.9 МБ
Интервью Интервью

Сергей Кравчук гость: Сергей Кравчук мэр Хабаровска

В последнее время мы наблюдаем одних и тех же людей, которые, приходя на эту акцию, выкрикивают одни и те же лозунги, ведут себя неадекватно. Они уже сегодня работают за деньги. Мы видим эти речевки, мы видим это поведение…

5 86 6 22034 17.07
#слушать 11:02 8читать $скачать 10.1 МБ
Блоги

+ В Москве прошла акция против поправок к Конституции В Москве прошла акция против поправок к Конституции По данным «ОВД-Инфо», задержано 147 человек…

5 280 6 74449 15.07
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Новый глава Хабаровского края сегодня должен быть представлен региональному правительству Накануне президент подписал указ об отставке Сергея Фургала с должности «в связи с утратой доверия» и назначил на этот пост депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева…

5 22 6 6802
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
У Фургала оказался настолько мощный лоб, что рикошеты от его лба полетели обратно в Кремль и даже повредили парочку башен…

5 46 6 121097 15.07
#слушать 49:42 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование

3290001
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 3044 19.07
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Заврались Одно из двух: или цифра в 26% — чудовищная ложь, или чудовищную правду об уровне реальной заболеваемости в стране власти скрывали все это время…

5 123 6 372360 16.07
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал №5: Кремль, протесты в Хабаровске, гражданская война Наповал №5: Кремль, протесты в Хабаровске, гражданская война Вечная проблема Российской власти — дикая самоуверенность, агрессивность и ощущение собственного «небожительства». К чему это приводит — видели все. И в 1917, и в 1991. Кажется, увидим снова…

5 95 6 198822 19.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8637350
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4561811

Сегодня в эфире