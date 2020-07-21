Как сказал первый зам.главы ведомства Руслан Цаликов газете Аргументы и факты, сделаны окончательные оценки результатов испытаний. Над препаратом работали как специалисты министерства, так и сотрудники Центра эпидемиологии имени Гамалеи.
Добровольцы, которые участвовали в испытаниях, по словам Цаликова, чувствовали себя нормально.
Накануне американское агентство Bloomberg написало, что представители российской элиты могли получить инъекции экспериментальной вакцины еще в апреле. В Министерстве здравоохранения это отрицали.
Министерство обороны России объявило о готовности первой отечественной вакцины от коронавируса
Как сказал первый зам.главы ведомства Руслан Цаликов газете Аргументы и факты, сделаны окончательные оценки результатов испытаний. Над препаратом работали как специалисты министерства, так и сотрудники Центра эпидемиологии имени Гамалеи.