Министерство обороны России объявило о готовности первой отечественной вакцины от коронавируса

Как сказал первый зам.главы ведомства Руслан Цаликов газете Аргументы и факты, сделаны окончательные оценки результатов испытаний. Над препаратом работали как специалисты министерства, так и сотрудники Центра эпидемиологии имени Гамалеи.

Добровольцы, которые участвовали в испытаниях, по словам Цаликова, чувствовали себя нормально.

Накануне американское агентство Bloomberg написало, что представители российской элиты могли получить инъекции экспериментальной вакцины еще в апреле. В Министерстве здравоохранения это отрицали.