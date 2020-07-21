Депутаты британского парламента подозревают Россию в попытках повлиять на референдум по Шотландии

Об этом говорится в докладе комитета по разведке и безопасности считает, который должны опубликовать сегодня, пишет британская газета The Telegraph. В документе говорится, что попытки повлиять на референдум о независимости, который проходил в Шотландии в 2014 году является «первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы». В то же время авторы расследования не нашли свидетельств вмешательства России в референдум 2016 года по теме выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.