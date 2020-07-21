Газета «КоммерсантЪ» пишет о доследственной проверке в отношении бывшего заместителя главы СКР Александра Сорочкина. Она началась после жалобы экс-начальника главного управления по работе с личным составом Минобороны Михаила Барышева, который находится под следствием. Барышев утверждал, в частности, что нескольких лет из спонсорских средств клуба ЦСКА оплачивал тренировки в престижном фитнесс-центре дочери Сорочкина, который возглавлял главное военное следственное управление СК. Сам Сорочкин ушел в отставку весной. Источники газеты говорят, что он получение взятки не признал.
2020-07-21T08:32:09+03:00
2020-07-21T08:32:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 21 июля 2020
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