Газета «КоммерсантЪ» пишет о доследственной проверке в отношении бывшего заместителя главы СКР Александра Сорочкина. Она началась после жалобы экс-начальника главного управления по работе с личным составом Минобороны Михаила Барышева, который находится под следствием. Барышев утверждал, в частности, что нескольких лет из спонсорских средств клуба ЦСКА оплачивал тренировки в престижном фитнесс-центре дочери Сорочкина, который возглавлял главное военное следственное управление СК. Сам Сорочкин ушел в отставку весной. Источники газеты говорят, что он получение взятки не признал.