Глава российского МИДа Сергей Лавров сегодня встретится в Москве со своим иранским коллегой

Главной темой встречи Сергея Лаврова и Мохаммада Джавада Зарифа станет ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщили в МИДе. Кроме того, министры обсудят двусторонние отношения, Сирию, обстановку в зоне Персидского залива и другие региональные вопросы. В МИДе особо подчеркнули, что Россия настроена наращивать торгово-экономическое взаимодействие с Ираном вопреки, цитата, «нелегитимным санкциям США». Соединенные Штаты вышли из Совместного плана действий в одностороннем порядке. В ответ Тегеран отказалось выполнять обязательства, взятые в рамках сделки. Теперь эта тема – одна из основных на всех переговорах. Ранее США внесли в Совбез ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью. В Иране заявили, что ожидают поддержку от России, но Тегерн продолжит сотрудничество с Москвой вне зависимости от решения Совета Безопасности по эмбарго.

Последний раз Зариф приезжал в Москву в середине июня. Сегодняшний визит станет 30-ой поездкой иранского министра иностранных дел в столицу России за последние 7 лет.