Два Хабаровских депутата вышли из ЛДПР из-за назначения Михаила Дегтярева новым главой региона

Представители краевой и городской думы выразили несогласие в связи с отстранением от должности арестованного по обвинению в организации убийств Сергея Фургала. Временный губернатор тем временем, уже прибыл в протестный Хабаровск, где был представлен местному правительству. За несколько часов до прилета Дегтярева в экстренные службы поступил ложный звонок о минировании аэропорта, а накануне вечером, когда стало известно о назначении представителя ЛДПР, пользователи твиттера оставили в его аккаунте сотни гневных комментариев, общий смысл которых можно свести к тому, что Дегтяреву в Хабаровске не рады.

Между тем, сам глава региона уже выступил перед журналистами, и признался в любви к хабаровчанам и сказал, что через месяц президент ждет его отчет о работе.

Дегтярев также пообещал заняться ситуацией с коронавирусом и призвал соблюдать социальную дистанцию.

В столице региона уже десять дней не прекращаются акции в поддержку Фургала. Он был арестован по обвинению в организации убийств, однако своей вины не признает.