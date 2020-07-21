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07:07, 21 июля 2020

Американские астронавты, как ожидается, завершат работы по модернизации энергосистемы МКС

Для этого они уже в четвертый раз за месяц выйдут в открытый космос. Крис Кэссиди и Боб Бенкен должны будут заменить новый литий-ионный аккумулятор, на одном из опорных сегментов, который вышел из строя.

До этого же аналогичными аккумуляторами они заменили устаревшие никель-водородные. Тем самым завершатся трехлетние работы по модернизации системы энергоснабжения МКС. За это время различные космонавты выходили в открытый космос для ремонта уже 11 раз.

Подобные работы — длительные и сложные. В предыдущий раз Кэссиди и Бенкен провели в открытом космосе шесть часов. В их общей карьере, к слову, подобные выходы стали уже девятыми.

В начале августа, как ожидается, Бенкен вместе с другим астронавтом Дагом Хёрли вернется на Землю. Они стали первыми, кто совершил пилотируемый полет на корабле Crew Dragon компании SpaceX — первый за 9 лет с территории США после свертывания программы использования шаттлов.

На протяжении последних лет американские астронавты доставлялись на МКС российскими кораблями «Союз».



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