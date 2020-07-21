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07:06, 21 июля 2020

Октябрьский районный суд Петербурга продолжит рассматривать дела задержанных после оглашения приговора по делу «Сети»*

Тогда в отделения полиции доставили 27 человек. Сегодня районные суды вынесут решения по пяти делам активистов, которых полиция задержала у здания второго окружного военного суда в Петербурге. Ранее Смольнинский и Дзержинский районные суды из-за ошибок вернули полиции протоколы на 17 задержанных.

Ещё пяти активистам Октябрьский суд переквалифицировал обвинения. Вместо участия в несогласованной акции им вынесли штрафы за нарушение правил карантина. Несоблюдение социальной дистанции в собравшейся у здания толпе суд оценил в суммы от 8 до 10 тысяч рублей.

Напомним, после оглашения приговора двум петербургским фигурантам дела запрещённой в России организации «Сеть», собравшиеся у здания суда стали выкрикивать лозунги «антифашизм — не преступление» и «свободу политзаключённым», а также петь песни и бить в барабаны. Наиболее активных горожан задерживала полиция.

За участие в так называемом сообществе «Сеть» Виктор Филинков получил семь, а Юлий Бояршинов — пять с половиной лет колонии.

* организация запрещена в РФ



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