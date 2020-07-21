Доклад о попытках России повлиять на выборы в Великобритании, как ожидается, опубликуют сегодня

Документ был подготовлен еще в ноябре прошлого года, но его публикацию неоднократно откладывали. «Россия» — так и называется доклад, подготовленный парламентским комитетом по разведке и безопасности Великобритании.

Предполагается, что в нем есть доказательства того, что Москва вмешивалась в выборы в Соединенном королевстве, но никакой конкретики о том, какие именно сведения там содержатся, до сих пор никто не знает, хотя документ должны были обнародовать еще в прошлом году. Его публикации особенно ждали перед выборами, которые прошли в стране 12 декабря.

Позже премьер-министра Бориса Джонсона обвинили в намеренном затягивании процесса. Как писали СМИ, в докладе упоминаются некоторые выходцы из России, в частности, бизнесмены Александр Лебедев и Александр Темерко.

Как отмечает «Русская служба BBC», эмигранты из России нередко финансово поддерживают различные политические силы в Британии, но непонятно, какие дополнительные аргументы приводятся в докладе, чтобы поддержать версию о вмешательстве России в выборы.

В этом месяце глава британского МИДа Доминик Рааб заявил, что Россия могла пытаться повлиять на выборы, публикуя в соцсетях добытые нечестным путем конфиденциальные документы.