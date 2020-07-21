В Люблинском суде Москвы, как ожидается, продолжатся прения по делу «Нового величия»

Свою позицию будет обосновывать защита. Фигуранты дела о создании экстремистского сообщества свою вину не признают. Они считают подобное обвинение провокацией спецслужб, а конкретно — человека, который в материалах дела указан как Руслан Д. Следствие же убеждено: участники «Нового величия» хотели свергнуть конституционный строй и захватить власть.

На предыдущем заседании в ходе прений прокуратура потребовала для них различные сроки. Наиболее крупный — 7,5 лет колонии — для Руслана Костыленкова, которого гособвинение считает главным организатором экстремистского сообщества. Чуть меньше — от 6 до 6,5 лет — для Вячеслава Крюкова и Петра Карамзина.

Остальным же прокуратура попросила назначить условные сроки. Для Максима Рощина и Дмитрия Полетаева — 6,5 лет условно, Марии Дубовик — 6 лет, Анне Павликовой — 4 года условно. Успеют ли они выступить с последним словом на сегодняшнем заседании, не ясно.

Прения по делу «Нового величия» начались только на прошлой неделе. На протяжении последних месяцев они неоднократно переносились: в Люблинском суде это объясняли угрозой коронавируса. Само дело расследуется уже почти 2,5 года.