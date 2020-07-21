Американский музыкант Канье Уэст предложил пост вице-президента США рэперу Jay Z

Артист зарегистрировался в качестве независимого кандидата и начал свою предвыборную кампанию с выступления перед избирателями в штате Южная Каролина. При этом ранее он предлагал на пост вице-президента проповедницу Мишель Тидбол, однако с тех пор передумал и заявил, что это кресло должен занять его коллега по сцене.

Уэст направил документы в избирательную комиссию в последний день регистрации. Американский сайт ТМZ писал, что музыкант переживает цикл психического расстройства.