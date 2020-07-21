Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова подала иск к «Независимой газете»

Об этом со ссылкой на электронную картотеку арбитражного суда пишет агентство RNS. Жалоба была зарегистрирована на прошлой неделе. В чем суть иска – не уточняется.

Месяц назад «Независимая газета» публиковала две статьи о Елене Батуриной: «Как супруга бывшего мэра приобретала элитные участки в центре Москвы» и «Как владелица «Интеко» разрушила проект художественного возрождения России». Предположительно, речь может идти об одной из этих публикаций.