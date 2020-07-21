«Магнит» запустит новую сеть магазинов «Моя цена»

В этом месяце ретейлер открыл три тестовых торговых точки в Волгоградской и Ульяновской областях – рассказал газете РБК глава компании Ян Дюннинг. Это так называемые дискаунтеры – магазины, в которых ассортимент товаров по сравнению с обычными «Магнитами» ограничен и формируется из наиболее недорогих продуктов и позиций под собственной торговой маркой. Ретейлер намерен проводить эксперимент в течение нескольких месяцев, чтобы понять, насколько такой формат интересен потребителям.

Главный конкурент «Магнита», X5 Retail Group также анонсировала планы по развитию сети дискаунтеров.