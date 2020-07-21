Правительство предлагает повысить штрафы за угрозы при взыскании долгов

Предполагается, что максимальная сумма наказания составит полмиллиона рублей – пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на законопроект. При взыскании долгов, в частности, запрещается использовать выражения и совершать действия, унижающие честь и достоинство человека, а также раскрывать сведения о должнике. Документ призван защитить граждан от недобросовестных действий коллекторов.
2020-07-21T05:07:47+03:00
2020-07-21T05:07:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 21 июля 2020
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