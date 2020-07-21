Британские депутаты, по данным «Дейли телеграф», не нашли доказательств вмешательства Москвы в референдум по Брекзит

Газета пишет об этом в преддверии публикации доклада, который подготовил парламентский комитет по деятельности служб разведки и безопасности. При этом уточняется, что в 50-страничном документе есть сведения о попытках России оказать влияние на исход референдума 2014 года о выходе Шотландии из состава Соединенного Королевства.

В докладе, обнародование которого много раз откладывалось, также говорится о необходимости ужесточить контроль над деньгами, поступающими из России.