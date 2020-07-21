Илон Маск, по подсчетам журнала Forbes, вошел в пятерку богатейших людей планеты

Из-за роста акций производителя электромобилей Tesla состояние основателя компании за сутки увеличилось более чем на 5 миллиардов долларов, до 74 миллиардов – сообщает издание. Впервые Маск попал в топ-10 списка в середине июня. Его подъем был стремительным – ещё в марте он не входил даже в тридцатку самых состоятельных людей мира.

На первом месте по-прежнему основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в почти 190 миллиардов долларов.