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04:07, 21 июля 2020

Суд признал схиигумена Сергия экстремистом

По административной статье ему назначили штраф в размере 18 тысяч рублей – пишет сайт Ura.ru. Защита намерена обжаловать это решение.
Ранее суд также признал Сергия виновным в распространении фейков о коронавирусе. Екатеринбургская епархия лишила его права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию. В прошлом месяце один из самых известных на Урале священников захватил Среднеуральский женский монастырь – основанную им обитель – и отстранил настоятельницу.



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