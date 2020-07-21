Суд признал схиигумена Сергия экстремистом

По административной статье ему назначили штраф в размере 18 тысяч рублей – пишет сайт Ura.ru. Защита намерена обжаловать это решение.

Ранее суд также признал Сергия виновным в распространении фейков о коронавирусе. Екатеринбургская епархия лишила его права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию. В прошлом месяце один из самых известных на Урале священников захватил Среднеуральский женский монастырь – основанную им обитель – и отстранил настоятельницу.