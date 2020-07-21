В Москве трансгендерную активистку арестовали на 14 суток и отправили в спецприемник для мужчин

Полина Симоненко будет отбывать там наказание так как не успела сменить документы, — пишет «Новая газета». Участницу одиночных пикетов у Госдумы против поправок в Семейный кодекс признали виновной в повторном нарушении правил проведения акции. Речь идет об изменениях, которые предполагают запрет на заключение брака и усыновление детей трансгендерным людям. Также им нельзя будет менять графу «пол» в свидетельстве о рождении.
2020-07-21T04:07:40+03:00
2020-07-21T04:07:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 21 июля 2020
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