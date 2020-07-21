В Москве трансгендерную активистку арестовали на 14 суток и отправили в спецприемник для мужчин

Полина Симоненко будет отбывать там наказание так как не успела сменить документы, — пишет «Новая газета». Участницу одиночных пикетов у Госдумы против поправок в Семейный кодекс признали виновной в повторном нарушении правил проведения акции. Речь идет об изменениях, которые предполагают запрет на заключение брака и усыновление детей трансгендерным людям. Также им нельзя будет менять графу «пол» в свидетельстве о рождении.