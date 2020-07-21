Американские сенаторы выступили против возврата формата «Большой восьмерки» с участием России

Они внесли резолюцию, из которой следует, что Сенат будет выступать против этого, если Москва «не прекратит свои злонамеренные действия против Украины, США и их союзников».

Ранее Дональд Трамп называл неэффективным формат «Большой семерки». Американский президент предлагал пригласить на саммит Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.