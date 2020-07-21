Финансисты встревожены резким ростом числа корпоративных дефолтов на фоне пандемии

Рейтинговое агентство Fitch – одно из крупнейших в мире – указало на то, что за первое полугодие о своей несостоятельности объявили 28 нефинансовых компаний, тогда как за весь прошлый год таких организаций насчитывалось 25. Наибольший ущерб был нанесен авиаотрасли и участникам нефтегазового рынка – отмечает агентство «Интерфакс». По прогнозам Fitch, при сохранении нынешних темпов число корпоративных дефолтов может превысить рекорд 2009 года.
2020-07-21T04:06:02+03:00
2020-07-21T04:08:46+03:00
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04:06, 21 июля 2020
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