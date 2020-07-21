Американская SpaceX запустила на орбиту южнокорейский военный спутник

Трансляция велась на Youtube-канале компании. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал. Отделение первой ступени прошло штатно, через восемь минут она успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. В прошлый раз ступень использовалась для запуска корабля Crew Dragon с экипажем на борту.

Подробная информация о спутнике не разглашается. По некоторым данным, он предназначен для обеспечения защищенной связи.