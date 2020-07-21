Пользователи инстаграма обрушились с критикой на нового временного губернатора Хабаровского края

В последних публикациях в аккануте Михаила Дегтярева отметились более полутора тысяч человек, тогда как до этого счет комментариев под постами депутата от ЛДПР исчислялся несколькими десятками. Самым популярным стал комментарий «Вы не нужны Хабаровскому краю». Следом за ним идут другие сообщения такого же характера.

Предшественник Дегтярева — Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, — был уволен президентом «в связи с утратой доверия». В Хабаровске в течение десяти дней не прекращаются акции в поддержку чиновника.