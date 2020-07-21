Сбербанку могут списать кредит на 150 миллиардов рублей

По сведениям агентства Рейтер, министерство финансов и Центробанк договорились о включении займа, выданного в 2008 году, в основной капитал банка. Как отмечается, это поможет финансовой организации проще справиться с потерями, связанными с ограничениями из-за коронавируса.

По словам источников агентства, если правительство и ЦБ согласятся списать долг, банку не потребуются прямые денежные вливания. В противном случае кредит удастся погасить только к 2060 году.