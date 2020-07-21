Треть россиян, согласно опросу ВЦИОМ, готова проголосовать на следующих выборах через интернет

Более половины респондентов сказали, что могли бы согласиться на дистанционное голосование, если бы у них была такая возможность. Результаты социологического исследования приводит агентство РИА Новости. Преимуществами электронного голосования граждане называют дистанционность, быстроту и удобство. Главными недостатками – простор для фальсификаций, риск утечки данных и проблемы с интернетом.

На прошедшем голосовании по поправкам к Конституции жители двух регионов – Москвы и Нижегородской области – могли голосовать дистанционно.