Рамзан Кадыров назвал новые американские санкции попыткой внести в его семью разлад

Глава Чечни прокомментировал действия Госдепартамента в своем телеграм-канале. Он отметил, что за него проголосовало почти все население республики, а также сказал, что «Чеченский институт семьи крепче санкций». Кадыров задался вопросом, какие преступления совершили его близкие и чьи права они нарушили.

Накануне Вашингтон включил членов семьи Кадыровых в санкционный список за причастность главы региона к нарушениям прав человека в республике. Им запрещен въезд в США.