Министерство обороны заказало разработку единого двигателя для истребителей семейства «Су»

Компания «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» должно будет сделать силовую установку, подходящую для боевых самолетов Су-27, Су-30 и Су-35. Об этом пишет газета РБК со ссылкой на главу предприятия. Эксперты отмечают, что сокращение линейки двигателей должно повлечь за собой повышение выпуска деталей и упрощение сборки и испытаний. Предполагается, что на его создание понадобится около двух лет.