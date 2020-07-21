Министерство обороны заказало разработку единого двигателя для истребителей семейства «Су»

Компания «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» должно будет сделать силовую установку, подходящую для боевых самолетов Су-27, Су-30 и Су-35. Об этом пишет газета РБК со ссылкой на главу предприятия. Эксперты отмечают, что сокращение линейки двигателей должно повлечь за собой повышение выпуска деталей и упрощение сборки и испытаний. Предполагается, что на его создание понадобится около двух лет.
2020-07-21T02:06:47+03:00
2020-07-21T02:06:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 21 июля 2020
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