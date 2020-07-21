Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи

Один из исследователей – заведующий кафедрой Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов в разговоре с агентством РИА Новости сказал, что идентификацией занимались генетики сразу в нескольких независимых друг от друга научных центрах. Кроме того, по его словам, были проанализированы более 2 тысяч архивных документов.

Останки, предположительно принадлежащие семье Николая II, были найдены в Екатеринбурге в 90-х годах. Их захоронили в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, однако РПЦ, причислившая царскую семью к лику святых, воздерживается от признания останков и настаивает на более тщательных исследованиях.