Сирия обвинила Израиль в атаке на объекты на юге Дамаска

Авиаудар был нанесен из района Голанских высот. По данным правительственного телеканала «Аль-Ихбария», ПВО сбила большую часть ракет, нанесен ограниченный материальный урон. Целями обстрела стали позиции проиранских вооруженных формирований, воюющих на стороне сирийских войск.

Армия Израиля комментировать сообщения прессы отказалась.