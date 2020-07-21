11 участников бунта на амурском газоперерабатывающем заводе задержаны

Как следует из сообщения регионального Следственного комитета, двоих отправили под арест по делу о массовых беспорядках. Утверждается, что в ходе проверки версия о невыплате рабочим зарплат не подтвердилась. Следователи считают, что погром произошел из-за конфликта между гражданами Узбекистана, причиной которого стал вопрос возмещения расходов на оплату трудовых патентов. Участники беспорядков разгромили несколько офисных помещений, салонов сотовой связи и магазин.