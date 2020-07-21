Бывшего заместителя главы Следственного комитета проверяют по подозрению в возможной взятке

Показания на Александра Сорочкина дал экс-начальник главного управления по работе с личным составом вооруженных сил Минобороны и ЦСКА, — пишет газета «Коммерсант». Полковник Михаил Барышев оформил явку с повинной в которой рассказал, что был вынужден оказывать различные услуги военному следствию, в том числе оплачивать дочери Сорочкина тренировки в престижном фитнес-центре.

По информации издания, сам подозреваемый фат взятки не признает. Еще в апреле он подал в отставку по собственному желанию.